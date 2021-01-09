متحدث القادسية: ما فعله المشجع رد فعل على تصرف العويس ونعتذر لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أوضح علي درعم ،المتحدث الرسمي لنادي القادسية، أن ما حدث من المشجع خالد المرشود تجاه محمد العويس حارس الأهلي، هو رد فعل بعد تصرف العويس.

#الدوري_مع_وليد | علي درعم – المتحدث الرسمي لنادي #القادسية: ما حدث من عضو مجلس الجمهور كان ردة فعل على محمد العويس، ونعتذر من النادي الأهلي إذا حدث غلط من جانبنا.#قناة_SBC pic.twitter.com/YGDHPxeR52 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 8, 2021

وتحدث درعم لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: “ما حدث من عضو مجلس الجمهور هو رد فعل على تصرف العويس، ونعتذر من الأهلي إذا حدث أي خطأ من جانبنا”.

أول قرار من فارس الشرقية بعد الخلاف:

وتابع درعم: “من المسموح لنا أن نُوجه دعوة لـ 2 من الجمهور، ورئيس النادي اتخذ قرارًا بمنع دخول أي أشخص غير أعضاء مجلس إدارة النادي”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي وليد الفراج معلومة مثيرة عن الطرف الآخر الذي دخل في خلاف وتلاسن مع محمد العويس، حارس النادي الأهلي.

الطرف الآخر ليس إداريًّا بل مشجع لـ القادسية:

وغرد الفراج قائلًا: “الطرف الآخر في قضية حارس الأهلي، ليس إداريًّا بل عضو مجلس جمهور نادي القادسية، ودخل المنصة حسب إفادته لـ مساعد النمشان مراسل الدوري مع وليد، بناءً على وجود اسمه في كشوفات المدعوين”.

وكان فارس الشرقية هزم النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليفقد الأهلي الفرصة في الصعود لصدارة دوري المحترفين للأسبوع الثاني على التوالي بعد تعثر الهلال بالتعادل ضد نادي الباطن. والتقطت عدسات الكاميرا الخلاف الحاد بين حارس الأهلي وأحد أعضاء مجلس إدارة فارس الشرقية، عقب خسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليتدخل المحيطون بالحارس من أجل تهدئة الموقف والأوضاع.

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