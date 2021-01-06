متظاهرون ينزلون العلم الأمريكي من فوق مقر الكونجرس

المواطن - متابعة

قام عدد من المتظاهرين الغاضبين من أنصار دونالد ترامب بإنزال العلم الأمريكي من فوق مقر الكونجرس، وفقًا لـ”العربية”.

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وقوع اشتباكات مسلحة بالقرب من أبواب الكونجرس الأمريكي.

عناصر الشرطة يشهرون أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب

تغطية #العربية #السباق_الرئاسي الأميركي pic.twitter.com/7cO27ACbkM — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 6, 2021

وذكرت الشبكة الأمريكية أن هناك مواجهة مسلحة عند الباب الأمامي للكونجرس الأمريكية، حيث يوجه ضباط الشرطة أسلحتهم نحو شخص يحاول الوصول إلى الباب الأمامي. وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من الساعة السادسة مساء؛ وذلك للسيطرة على الأوضاع. واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، أثناء التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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