متى تبدأ أسنان الرضيع بالظهور

مرحلة التسنين هي تلك المرحلة التي يمر بها جميع الأطفال الرضع، كما أنها تعتبر أحد مراحل التطور الهامة في حياة الأطفال الرضع، ونجد العديد من الأمهات لا يعلمون متى تبدأ أسنان الرضيع بالظهور؟

أسنان الرضيع

ملا يعرفه الكثيرون أن أسنان الرضيع تبدأ في النمو داخل اللثة خلال فترة الحمل، أي أثناء وجودهم في الرحم، فهناك بعض الحالات النادرة التي نرى فيها أطفال يولدون ولديهم أسنان صغيرة ظاهرة، وهذه قد تكون حالات ندرة كما ذكرنا.

ولكن الحالات الطبيعية هي التي تظل فيها الأسنان داخل اللثة حتى يبدأ الطفل في مرحلة التسنين، لتبدأ الأسنان اللبنية في الظهور، فمن المعروف أن الأسنان اللبنية أسنان غير دائمة، فمن الطبيعي أن تظل هذه الأسنان حتى يتم الطفل عامه السادس ومن بعدها تبدأ تتساقط، لتبدأ الأسنان الدائمة في الظهور.

تبدأ الأسنان للبنية بالظهر بمرحلة طبيعية في حياة الطفل الرضيع، وهذه المرحلة تعرف باسم مرحلة التسنين، فنرى القواطع الأساسية بالفك السفلي بدأت في الظهور، ثم تبدأ الأسنان في الظهور واحدة تلو الأخرى حتى يصبح لدى الطفل عشرين سنة، وهذا مع اكتمال عامه الثاني.

ترتيب الأسنان اللبنية عند الطفل الرضيع

سوف يوضح لنا اليوم موقع المواطن متى تبدأ أسنان الرضيع بالظهور، كما أنه سوف يوضح لنا أيضًا ترتيب ظهور الأسنان اللبنية، فمن المعروف أن عدد الأسنان اللبنية هم عشرون سنًا، وهم مقسمين إلى ثمانية ضرس، وأربعة أنياب وثمانية أسنان أمامية.

ولكن يظل السؤال الذي يشغل تفكير الكثير من الأمهات هو متى تبدأ أسنان الرضيع بالظهور، وحتى تعلم الأم الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، فعليها في البداية أن تعلم الترتيب الذي تظهر به السنان اللبنية عند الأطفال، وهي تكون كالتالي:

القواطع الوسطى بمقدمة الأسنان السفلية.

قواطع الوسطى بمقدمة الأسنان العلوية.

القواطع الجانبية العلوية.

القواطع الجانبية السفلية.

الضرسين الأماميان للفك العلوي.

الضرسين الأماميان للفك السفلي.

النابان العلويان.

النابان السفليان.

الضرسين الخلفيان للفك السفلي.

الضرسين الخلفيان للفك العلوي.

في أي عمر تظهر أسنان الطفل

من الممكن أن نوفر للعديد من الأمهات الإجابة البسيطة للسؤال الذي يحيرهم وهو متى تبدأ أسنان الرضيع بالظهور، فمن الطبيعي أن تبدأ هذه المرحلة بداية من الشهر الثالث أو الرابع، ولكنها في هذه الأشهر تكون مبكرة.

كما أنه من الممكن أن تبدأ خلال الشهر السادس من عمر الطفل، ومن الممكن أن يختلف الأمر لدى بعض الأطفال، فمن الممكن أن تتأخر هذه المرحلة حتى يبدأ الطفل في شهره الثامن، ومن الممكن أن يزيد الأمر عن هذا قليلاً، ولكن ما زال الأمر في هذه المرحلة طبيعي ولا يحتاج للقلق.

مراحل نمو أسنان الرضيع

من الضروري بعد معرفة متى تبدأ أسنان الرضيع بالظهور أن نتعرف على مراحل نمو أسنان الرضيع، والتي تكون كالتالي:

في البداية تبدأ السنتين الأماميتين للطفل في الظهور بداية من عمر الأربعة أشهر الأولى حتى السبع أشهر.

ومن بعدهم تبدأ السنتين الأماميتين العلويتين في الظهور من بعد مرور فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية أسبوع.

وخلال بلوغ الطفل الرضيع شهرة الثامن أو التاسع تبدأ الأسنان العلوية والسفلية في الظهور.

أما بالنسبة للضروس فهي تبدأ في الظهور ما بين الشهر العاشر للطفل والشهر الرابع عشر.

وعن الأنياب، فتبدأ في الظهور بداية من الشهر الخامس عشر وحتى الشهر الثامن عشر، وتظل الأسنان المتبقية في الظهور حتى يصل الطفل إلى العام الثاني.

أعراض ظهور الأسنان عند الرضع

هناك بعض الأعراض التي تبدأ في الظهور مع نمو الأسنان، والتي تحدث بسبب ضغط الأسنان على اللثة أثناء الظهور، ومن الممكن أن تتسبب في شعور الطفل ببعض الآلام التي قد تصاحبها بعض العلامات الأخرى، ومن الضروري أن تتعرف الأم على هذه الأعراض كي تعلم كيف يمكنها أن تتعامل معها بشكل صحيح، وهذه الأعراض عبارة عن:

ملاحظة وجود احمرار باللثة وشعور الطفل بألم شديد أثناء ملامستها أو أثناء تناوله أي نوع من أنواع الطعام الصلب.

تعرض الطفل لسخونة واحمرار خدوده.

كما يمكن أن تلاحظ الأم زيادة إفراز اللعاب في فم الطفل.

كما أن الطفل في هذه المرحلة يرغب في أن يقوم بعض أي شيء من حوله.

هذا بالإضافة إلى أن الطفل يصبح عصبي جدًا، كما أن بكاءه يزداد عن الطبيعي.

كما أن الطفل خلال هذه المرحلة يفتقد الشهية تمامًا، ويصبح لا يرغب إلا في الرضاعة فقط، ويبتعد عن تناول الطعام نهائيًا.

كما تلاحظ الأم أن الطفل يبدأ في حك أنفه باستمرار وأيضًا شد أذنه.

ومن الممكن أن يظهر على الطفل بعض الأعراض المشابه لأعراض البرد والسعال.

في بداية مرحلة التسنين قد يتعرض الطفل لحالة بسيطة من الإسهال، ثم من الممكن أن تزداد، ومن الممكن أن يصاحبها حالة من القيء الشديد.

تأخر ظهور الأسنان عند الأطفال

هناك بعض الأسباب التي من الممكن أن تؤثر على تأخر مرحلة التسنين لدى الأطفال الرضع، فمن الممكن أن يتخطى الرضيع عامه الأول دون ظهور لديه أي أسنان، ومن الممكن أن يكون هذا لعدة أسباب، ومن أهمها:

قد يكون هناك نقص في نسبة الكالسيوم أو الفسفور في جسم الطفل الرضيع.

كما يمكن أن يكون الطفل يعاني من نقص في فيتامين د، وهو الفيتامين الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم من الطعام وترسبه في العظام.

ومن الممكن أن يكون هذا الطفل يعاني من سوء التغذية، فمن الممكن أن لا يتم تقديم له الطعام المفيد الذي يحتاج إليه.

كما يمكن أن يكون الطفل مصاب بقصور بالغدة الدرقية.

وجود تاريخ عائلي لدى أحد الأبوين في تأخر ظهور الأسنان قد يكون أحد الأسباب الهامة في تأخر ظهور أسنان الطفل.

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