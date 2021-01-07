مجلس الشورى يناقش تقرير عقارات الدولة ومشروع تعديل نظام حماية الطفل

المواطن - الرياض

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ويستمع المجلس في جلسته العادية الثالثة عشرة التي يعقدها الاثنين القادم، إلى تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، ويصوت على عددٍ من توصيات اللجنة المقدمة في ضوء دراسة التقرير، كما يستمع في ذات الجلسة على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، قبل طرح توصيات اللجنة بشأن التقرير للتصويت في الجلسة.

ويحسم المجلس قراره بالتصويت على ما توصلت إليه لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير السنوي للوكالة.

ويطرح المجلس أمام أعضائه للمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، وما ورد في تقرير اللجنة من توصيات حياله، وكذلك تقريرين مقدمين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (٢٣) من نظام مجلس الشورى.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل.

وفي سياق آخر، يصوّت المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، كما يستعرض في ذات الجلسة وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ ويصوت على عددٍ من التوصيات المقدمة في ضوء دراسة التقارير.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، وما ورد في تقريري اللجنتين من توصيات حيال التقريرين.

كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية المقدم استنادًا للمادة (٢٣) من نظام مجلس الشورى.

كما ضم جدول أعمال المجلس خلال جلستيه الأسبوع المقبل عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات المختلفة.

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