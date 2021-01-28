محكمة ليبية تقضي ببطلان اتفاقيتي أردوغان والسراج

المواطن - متابعة

أبطلت محكمة في البيضاء في شرق ليبيا اتفاقيتي ترسيم الحدود والتعاون الأمني، اللتان أبرمتهما حكومة الوفاق مع تركيا، بحسب ما أعلنه مجلس النواب الليبي.

وقال البرلمان الليبي: إن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري، وفقًا لـ”العربية”.

ترسيم الحدود:

وفي نوفمبر 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

وفي يناير الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج، وهي الخطوة التي تتخذها أنقرة غطاء لانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعمًا كبيرًا للميليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

مخاوف إقليمية:

وأثارت الاتفاقيتان قلق الدول الإقليمية، حيث تعد اتفاقية التعاون الأمني بصك للتدخل التركي في ليبيا منحه السراج ليحول بلاده إلى مستعمرة تركية عثمانية، مقابل أن يرسل له أردوغان المرتزقة التابعين له للمساندة.

بينما أثارت الاتفاقية البحرية مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

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