محمد الدعيع يكشف أسباب تراجع مستوى الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، عن أسباب تراجع مستوى الزعيم خلال الفترة الماضية، مطالبًا في الوقت ذاته الإدارة بمناقشة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في الأخطاء.

محمد الدعيع يوضح أسباب تراجع الهلال:

وأشار محمد الدعيع إلى أن الهلال مر بمرحلة تذبذب في المستوى منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، بعدما ضرب فيروس كورونا صفوفه خلال تواجد الزعيم في الدوحة لخوض مباريات دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج لفترة تتراوح من 10 لـ15 يومًا بعد الشفاء للعودة إلى حالته.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “المباريات الأخيرة شهدت انخفاض مستوى بافيتمبي جوميز واندريه كاريلو، بالإضافة إلى سلمان الفرج وياسر الشهراني اللذين انشغلا بمسألة مفاوضات التجديد، والتي أثرت على مستوى الفريق”.

وعن مباراة الأهلي الماضية، قال محمد الدعيع: “المعيوف أنقذ الهلال، والأخطاء التحكيمية لك وعليك، أنا مع الإدارة أن تصدر بيانًا للاعتراض على التحكيم، ولكن يجب أن تنظر إلى اللاعبين، فهناك حوالي 5 أو 6 لاعبين ليسوا هم الذين جلبوا البطولات الثلاث للهلال”.

مناقشة لوشيسكو في الأخطاء:

ولفت محمد الدعيع إلى أهمية جلوس الإدارة مع لوشيسكو، وقال: “رازفان مدرب كبير ولكن ليس هناك مدرب كبير لا يخطئ، ليس هناك كلمة ما في حلول، يجب على الإدارة مناقشة رازفان بشأن الأخطاء التي يعاني منها الفريق”.

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الـ4 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل إيجابيًّا أمام الاتحاد، الشباب والباطن، وسلبيًّا ضد الأهلي، ويتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.

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