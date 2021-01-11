محمد العويس مُهدد بالإيقاف 6 مباريات ودفع 60 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الحارس محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي في انتظار عقوبة كبيرة، بعد أن دخل في تلاسن وخلاف مع أحد مشجعي نادي القادسية عقب مباراة الفريقين الجمعة الماضية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت عدسات الكاميرا التقطت محاولة العويس القفز على المدرج من أجل التشاجر مع خالد المرشود نائب رئيس رابطة مشجعي القادسية.القادسية.

العقوبة المنتظرة على محمد العويس والمشجع

وبحسب المادة 53 من لائحة لجنة الانضباط بأن أي شخص يشترك فعليًا في مشاجرة قبل أو أثناء أو بعد المباراة يُعاقب بالإيقاف 6 مباريات مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

من جهة أخرى ذكر نص المادة 57 من لائحة لجنة الانضباط أن المخالف إذا كان لاعبًا أو من الجهاز التدريبي أو الطبي أو من مسؤولي الفريق من مجلس الإدارة ونحوه فسوف يعاقب بالإيقاف عن عدم حضور المباريات لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وهو ما ينطبق على نائب رئيس رابطة مشجعي القادسية.

ودشن رواد موقع “تويتر” اليوم الاثنين وسمًا طالبوا من خلاله بمعاقبة العويس وإيقافه على خلفية تصرفه مع مشجع القادسية، وذلك بعد أن حاول حارس الأهلي ضربه عقب نهاية اللقاء.

تصرف محمد العويس خارج عن الأخلاق الرياضية

ووجه البعض من الجمهور اتهامات للعويس بأن تصرفه كان عنصريًا وشاذًا عن الأخلاق الرياضية، كما طالبت جماهير كل الأندية السعودية معاقبته كونه مثالًا لأي مشجع، بالإضافة لوجود رادع لضمان عدم تكرر مثل هذه التصرفات في المستقبل. وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج انتقد محاولة العويس تسلق المدرج وضرب مشجع القادسية، معلقًا بأن هذا الأمر أصبح خارج إطار الرياضة والمنافسة الشريفة.

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