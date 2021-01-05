محمد بن سلمان : توقيع بيان العلا خطوة شجاعة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن التوقيع على اتفاق العلا خلال القمة الخليجية التي عقدت اليوم في المملكة هو خطوة شجاعة تنم عن حرص كل قائد من قيادات دول مجلس التعاون الخليجي والجميع على النهوض بالعمل المشترك.

وقال ولي العهد في ختام الجلسة الأولى من جلسات القمة الخليجية في العلا : أشكر الجميع على هذه الخطوات الشجاعة والتي تنم عن حرص كل قيادات مجلس التعاون الخليجي على وحدة المجلس وقوته.

وكان ولي العهد أكد في كلمته الافتتاحية أن سياسة المملكة الثابتة والمستمرة وخططها المستقبلية تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي.

وقال ولي العهد : نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

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