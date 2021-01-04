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محمد بن سلمان: قمة التعاون الخليجي ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار
أكد أن سياسة الملك سلمان قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا للدول العربية

محمد بن سلمان: قمة التعاون الخليجي ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار

2021/01/04
الساعة 9:29 مساءً
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محمد بن سلمان: قمة التعاون الخليجي ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار
المواطن - واس

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد سموه ـ حفظه الله ـ أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون – بحول الله – قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.


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    ‎تعليق واحد

    1. محمد حسن محمود العشايشي

      الله يوفقكم بكل الخير والنجاح والسعادة والإصلاح

      ‎رد

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