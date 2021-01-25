محمد بن سلمان : نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم

المواطن - الرياض

توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالدعوات إلى لله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بالتوفيق لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

ملك عظيم لشعب عظيم:

وقال ولي العهد: “نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطنًا عظيمًا اسمه المملكة العربية السعودية”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

ضح استثمارات:

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًّا وإستراتيجيًّا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

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