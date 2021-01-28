محمد بن سلمان : نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن في العالم اقتصادياً

المواطن - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 مدن في العالم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن وليس من الدول.
بث مباشر | #ولي_العهد متحدثاً في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار. #صحيفة_المواطن https://t.co/epK37DQuJl
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 28, 2021
وأضاف ولي العهد خلال كلمة له ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها المملكة أن الرياض لديها بنية تحتية قوية منذ أن كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أميرًا لها حين كان عدد سكانها لا يتجاوز 150 ألف نسمة وصولاً إلى 7.50 مليون نسمة حاليًا وأن فرص التنمية والنمو فيها واعدة.