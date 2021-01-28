محمد بن سلمان : هناك طروحات لأسهم أرامكو في السنوات المقبلة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن هناك طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات المقبلة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.

جاء ذلك خلال حديث ولي العهد اليوم في مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الرابعة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 140 متحدثًا بارزًا من المملكة والعالم.

تطوير الرياض ونيوم

ولفت ولي العهد إلى أنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن أكبر مدينة صناعية في العالم في مدينة الرياض ضمن رؤية 2030 متوقعًا أن يصل عدد سكان العاصمة ما بين 15 و 20 مليون نسمة بحلول 2030 مشيرًا إلى أن الطلب العالي في المدن الكبرى مثل طوكيو ولندن مرده بشكل أساسي إلى زيادة عدد السكان في هذه المدن حيث لا يمكن خلق طلب كبير بدون زيادة كبيرة في السكان.

تكلفة النمو السكاني

وأوضح ولي العهد أن تكلفة الزيادة السكانية في كل من نيوم والرياض لا تمثل عبئاً كبيرًا على الاقتصاد السعودي وهذا ما يجعل التركيز على هاتين المدينتين بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

وأضاف: “اليوم مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من بقية مدن المملكة العربية السعودية. وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة العربية السعودية، والبنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به الملك سلمان فيما يزيد عن 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها”.

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