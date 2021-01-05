محمد بن سلمان يستقبل أمير الكويت لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - الرياض

وصل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مطار العلا لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

شارك الخبر