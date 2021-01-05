محمد بن سلمان يستقبل أمير الكويت لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - الرياض
وصل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مطار العلا لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.
#فيديو | وصول سمو أمير دولة الكويت إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد. #القمة_الخليجية_في_العلا#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 5, 2021
وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
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