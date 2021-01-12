محمد بن سلمان يقدم للعالم مفهومًا جديدًا للمعيشة والاستثمار

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة Blooloop الاقتصادية البريطانية، إن مشروع ذا لاين The Line الذي كشف عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم، السعودية، هو ثورة رائدة في الحياة الحالية.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها عن المشروع قائلة: يقدم ذا لاين مفهومًا جديدًا للعالم بشأن المعيشة والاستثمار وطرق تنويع الدخل، حيث يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم المدينة التقليدية، وسوف يمتد المشروع على مسافة 105 أميال، ويضم حزامًا من المجتمعات شديدة الترابط دون سيارات أو شوارع.

السعودية تقدم مفهومًا جديدًا للمعيشة

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أعلن أن ذا لاين سيؤوي مليون فرد في المشروع الحضري المدعوم بنسبة 100% من الطاقة النظيفة، وسيكون جزءًا من تطوير نيوم التي تطل على البحر الأحمر وخليج العقبة، والتي تُعد مساحتها أكبر بمقدار 33 من حجم مدينة نيويورك.

وقالت الصحيفة: فكرة وجود مشروع مصمم ليحافظ على 95% من الطبيعة داخل حدوده، هي الأولى من نوعها في المدن الضخمة حول العالم، حيث تم الإعلان عن مدن معرفية، أو مدن تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، أو مدن أخرى عرفت نفسها بأنها أولى طريق الإنسان والآلة، لكن في الواقع في أن نيوم تجمع بين كل ما سبق، وتزيد عليه مفهوم الحفاظ على الطبيعة.

وتابع التقرير: ذلك ويتضمن ذا لاين أيضًا جميع الخدمات الأساسية من وجود المدارس والعيادات والمرافق الترفيهية والمساحات الخضراء، وكل هذا على بُعد خمس دقائق من أي مكان سيرًا على الأقدام، ولا توجد رحلات تستغرق أكثر من 20 دقيقة؛ وذلك بفضل مركبات النقل عالية السرعة والمركبات ذاتية القيادة.

وأضاف: بالفعل فإن مدينة نيوم حلم جريء، لكنه أيضًا يمثل رؤية لما هو جديد ورؤية لما قد يبدو عليه المستقبل، ومحاولة لفعل شيء لم يتم القيام به من قبل ويأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى تفكير جديد وحلول مبتكرة.

مفهوم جديد للاستثمار وطرق تنويع الدخل

وقالت الصحيفة: تأتي مدينة نيوم ومدينة The Line ضمن خطط رؤية 2030 الهادفة لتنويع الدخل والإيرادات بعيدًا عن النفط، ويشمل المشروع البلدات والمدن ومراكز البحوث والموانئ ومناطق الشركات، وبذلك لا يقف عند خط كونه مشروع سكني بل أيضًا استثماري، ويهدف لجعل الحياة أسهل وخلف الوقت لكل من المقيمين والشركات.

وقال التقرير: تشير التقديرات إلى أنه على الرغم من أن المدن الذكية الحالية تستخدم 1% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية، فإن ذا لاين في السعودية يستخدم 90%، وذلك مع عقد شراكة مع شركة الاتصالات السعودية لإنشاء البنية التحتية لشبكة الـ 5G ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكثر تقنيات 5G تقدمًا في العالم وذلك لتبادل البيانات بين سكانها والبنية التحتية للمدينة، وهذه التقنية تعمل على تمكين إنترنت الأشياء (IoT) وتحليلات البيانات والواقع الافتراضي والواقع المعزز والمنازل الذكية والمركبات المستقلة.

وهذه التكنولوجيا جزء أساسي من رؤية 2030، وهي كذلك جزء أساسي وراء تنمية الاستثمار وجذب الشركات العالمية التي من المتوقع أن تنقل مقارها إلى السعودية في وقت لاحق من الآن.

وتنمية الاستثمار من شأنه أن يعزز من الاقتصاد السعودي ومكانته في التنمية العالمية وتقليل اعتماده على النفط، وعلى ذلك أطلقت الدولة سلسلة من المشاريع الضخمة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مشروع أمالا ومشروع البحر الأحمر والقدية ونيوم، وجميع هذه الأماكن تشمل فنادق فاخرة وفخمة إلى جانب وسائل الراحة الترفيهية وإضافة إلى الفنون والثقافة والرياضة.

ومن المتوقع أن تخلق المدينة السعودية الجديدة 380 ألف فرصة عمل وتضيف 48 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ومع ذلك، فهو يهدف في النهاية إلى أن يكون مشروعًا دوليًا يقودها ويسكنها ويمولها أشخاص من جميع أنحاء العالم.

ويشير الموقع إلى أن المنطقة تقع على مفترق طرق العالم حيث يستطيع 40% من سكان العالم الوصول إلى نيوم في أقل من أربع ساعات.

شارك الخبر