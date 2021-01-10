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محمد بن سلمان يلقي كلمة عن مشروع ذا لاين في نيوم بعد قليل

محمد بن سلمان يلقي كلمة عن مشروع ذا لاين في نيوم بعد قليل

2021/01/10
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فيمحمد بن سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد بن سلمان يلقي كلمة عن مشروع ذا لاين في نيوم بعد قليل
المواطن - الرياض

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلقي بعد قليل كلمة عن مشروع ذا لاين في نيوم.

 


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