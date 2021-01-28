محمد بن سلمان: 4 موارد ترفع أصول صندوق الاستثمارات إلى تريليون و100 مليار دولار

المواطن - الرياض

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كيفية رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار في الوقت الحالي إلى تريليون و 100 مليار دولار لتلبية تمويل المشروعات الجديدة.

موارد صندوق الاستثمارات العامة

وقال ولي العهد خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم إنه هناك عدة مصادر لرفع رأسمال الصندوق أولها هو الأصول المسجلة في صندوق الاستثمارات العامة وقيمتها صفر مثل أراضي نيوم التي تبلغ مساحتها مساحة دولة بلجيكا، وهناك أيضا أراضي أمالا، وهي تقييمها الدفتري صفر، وكذلك أراضي مشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية وغيرها من الأصول العقارية، تقييمها الدفتري صفر، وعندما تضخ الاستثمارات في هذه الأصول سينعكس هذا على قيمة الأصل نفسه.

طرح أسهم أرامكو

أما المورد الثاني سيكون من خلال طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات المقبلة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.

المورد الثالث هو مشاريع الخصخصة الضخمة جدًا التي سوف تساعد على تدفقات نقدية كبيرة إلى صندوق الاستثمارات العامة، أما المورد الرابع فهو النمو الطبيعي لأرباح صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروعات التي يستثمر فيها.

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