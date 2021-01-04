محمد كنو يُشارك في مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك محمد كنو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة الباطن المقبلة.

الهلال يواصل تدريباته بمشاركة كنو:

وركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

واختتم لوشيسكو مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي بمناورة فنية شهدت مشاركة محمد كنو بعد تعافيه من الإنفلونزا، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

على الجانب الآخر، أجرى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، علي آل بليهي وحارس المرمى عبدالله المعيوف مرانًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة تمهيدًا لمشاركتهم في التمارين الجماعية.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

وتعادل الزعيم إيجابيًّا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 3 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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