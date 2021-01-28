مخالفة ارتكبها الشباب بعد نشر العرض المُقدم لـ الحمدان

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقدان الرياضيان غرم العمري ومحمد الدهش على أن نادي الشباب ارتكب مخالفة وخطأ جسيم؛ وذلك بسبب نشر أحمد المسعود المتحدث الإعلامي للنادي صورة خطاب عرض الليث للاعبه عبدالله الحمدان قبل التوقيع لنادي الهلال.

وقال غرم العمري في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “نشر العرض المقدم للاعب الحمدان من مسؤول في الليث يُعتبر مخالفة والمبلغ المعروض في الخطاب يعتبر تجاوز للسقف الذي وضعه اتحاد الكرة”.

أما محمد الدهش فقال: “نشر العرض المقدم للحمدان من مسؤول في الليث خطأ”.

المتحدث الإعلامي لـ الشباب يكشف الحقائق:

ونشر المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لخطاب نادي الشباب لمهاجمه عبدالله الحمدان بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، وآخر لرد اللاعب الذي رفض العرض، وعلق قائلًا: “وحتى تكون الأمور أكثر دقةً ووضوحًا”.

وأعاد المسعود نشر فيديو لتصريحات بندر الراشد في برنامج “الديوانية”، وقال فيه: “إدارة الشباب قدمت مبلغ 6 ملايين ريال للحمدان، بالإضافة لسيارة له ولوالده، وطريقة المفاوضات المنفرة مع الصليهم هي نفسها كانت مع الحمدان، وعلى جماهير الشباب ألّا تبكي على من ذهب من اللاعبين”.

والد الحمدان أوقف المفاوضات:

ورد المسعود على تصريحات الراشد، قائلًا: “ما ورد هنا غير صحيح!!.. والد اللاعب أوقف المفاوضات منذ أشهر، وفضل عدم الرد انتظارًا للفترة الحرة للتوقيع مع الهلال.. فأين هي المفاوضات المنفرة؟!”.

وواصل المتحدث الإعلامي باسم الليث حديثه عن مفاوضات عبدالله الحمدان قائلًا: “وإن كان الضيف يجهل المعلومة فالأفضل ألّا يخوض فيما لا يدرك! وألّا يحاول النيل من العمل الكبير داخل النادي بطريقة انتهازية وغير مهنية”.

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