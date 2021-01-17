مدافع تشيلسي الشاب يقترب من ميلان

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي ميلان الإيطالي قريبًا من ضم المدافع الإنجليزي فيكايو توموري من صفوف تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الروسونيري لتدعيم صفوفه الدفاعية بصفقة جيدة، خاصة أن الفريق يحتل حاليًا صدارة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

مدرب تشيلسي يوافق على رحيل توموري

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الروسونيري سيضم اللاعب توموري من صفوف البلوز بعد موافقة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد على رحيله من أجل المشاركة بشكل أكبر والحصول على العديد من الدقائق.

وأكد رومانو أن ميلان وضع خيار الشراء في عقد اللاعب توموري بقيمة 30 مليون يورو.

ميلان يتجه لرفض بقاء لاعب مانشستر يونايتد المعار

وفي سياق آخر، يبدو أن الروسونيري لا يفكر في شراء اللاعب البرتغالي ديوجو دالوت بصورة نهائية من مانشستر يونايتد مما جعل برشلونة الإسباني يفكر في ضم اللاعب.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: إن البارشا مهتم بضم دالوت، وذلك في حال لم يقم ميلان بشرائه بصورة نهائية.

ويفكر المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب البارشا في ضم دالوت بسبب إصابة الإسباني سيرجي روبيرتو وسوء مستوى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست في مركز الظهير الأيمن في الفريق.

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