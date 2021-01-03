مدرب الاتحاد: أبحث عن الفوز ضد الشباب

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد، أن فريقه يبحث عن الفوز غدًا على حساب نادي الشباب، وذلك خلال لقاء الفريقين في إياب دور الأربعة ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ” البطولة العربية”.

وتحدث كاريلي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشباب قائلًا: “أبحث عن الفوز ضد الشباب والتأهل لنهائي البطولة العربية ولا أعاني من أي ضغوط قبل مواجهة الغد”.

وأضاف كاريلي: “لا توجد لدي أولوية بتحقيق بطولة معينة وأنا أبحث عن الفوز في جميع المباريات وحول إراحتي للاعبين عبدالإله المالكي ورومارينيو في لقاء الرائد، فكان ذلك بسبب إصابتهم وراض على أداء جميع اللاعبين بالفريق”.

مدرب الاتحاد لم يستقر على الخماسي الأجنبي

وتابع كاريلي: “لم استقر حتى الآن على الخماسي الأجنبي للقاء الغد أمام الشباب وسأنتظر التدريب المسائي لمعرفة كافة اللاعبين بما فيهم غاري رودريغيز”.

وواصل مدرب الاتحاد قائلًا: ” لم أخسر أبدًا خلال آخر 12 مباراة وهذا شيء جميل بالنسبة لي ولا زلت أبحث عن الأفضل خلال المباريات المقبلة كوننا في مرحلة تطور الأداء، وحجازي وبرونو هنريكي وصلا في مرحلة متأخرة ولا زلت أعاني من ضربات الجزاء على فريقي.

كاريلي يتحدث عن بريجوفيتش

واختم كاريلي حديثه قائلًا: ” بريجوفيتش مهاجم كبير وهداف ولكن مواصفات فريقه لا تخدمه حتى الآن، وفي حال عدم جاهزية غاري رودريغيز، سأشرك بريجوفيتش معي غدًا وهذا ما سنعلمه بعد تدريب اليوم.

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