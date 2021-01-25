مدرب الاتحاد: النصر كان محظوظًا بالتعادل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن النصر كان محظوظًا بسبب الهدف الذي سجله اللاعب خالد الغنام خلال لقاء الفريقين أمس الأحد.

الاتحاد سيطر أفضل من النصر:

وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: إن حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي لم يظهر طوال أحداث الشوط الثاني إلا في لقطة هدف خالد الغنام، مما يدل على الصلابة الدفاعية للاعبي العميد على حد وصفه، مضيفًا أن العميد سيطر بالكامل على أحداث اللقاء في الشوط الثاني.

وأكد كاريلي على أن أصفر العاصمة واحد من أفضل الفرق الذي تقابل معها الاتحاد خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

ترتيب الفريقين بعد التعادل في الكلاسيكو:

وكان العالمي وصل رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس بعد التعادل مع نادي الاتحاد، بينما وصل رصيد العميد إلى 25 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب.

وفي وقت سابق، أكد الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، على أن لاعبي الفريق هم العصا السحرية بالنسبة له، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وذلك بعد التعادل مع نادي الاتحاد.

وتحدث مدرب العالمي في تصريحات تلفزيونية قائلًا: “لاعبو العالمي هم العصا السحرية بالنسبة لي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، ولا يُهمني من يُسجل الأهداف، الجميع هنا في الفريق يلعب من أجل الانتصار”.

وأضاف هورفات: “نجحنا في كسب 13 نقطة من أصل 15، وهذا مؤشر جيد يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح، وأتمنى الاستمرار على نفس المنوال”.

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