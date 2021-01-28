مدرب العين رابع ضحايا الإقالات بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الألماني مايكل سكيبه مدرب العين السابق، رابع مدرب تتم إقالته في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وكان مجلس إدارة العين أعلن مساء اليوم الخميس عن إقالة المدرب سكيبه بسبب تراجع نتائج الفريق، كان آخرها الخسارة من الباطن أول أمس الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة.

فيتوريا أول المُقالين بـ دوري محمد بن سلمان

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق أول ضحايا تراجع النتائج بدوري المحترفين، بعد التعادل مع ضمك بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة، بينما كان المدرب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك ثاني المُقالين، والمدرب الثالث كان البرتغالي بيدرو كايشينا مدرب الشباب السابق الذي تمت إقالته بعد خروج الليث من البطولة العربية.

وكان العين خسر أول أمس الثلاثاء من فريق الباطن بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل العين حاليًا المركز الـ16 والأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط.

وسيلعب العين يوم الخميس المقبل مع نادي الاتفاق بالجولة السابعة عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

6 مباريات يومي السبت والأحد

وستنطلق مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين يوم السبت 30 يناير بثلاث لقاءات حيث سيلعب الفيصلي مع التعاون، وأبها مع الشباب والاتفاق مع الاتحاد.

ويُقام يوم الأحد المقبل 3 مباريات ضمن مباريات الجولة الـ16 حيث يلعب الرائد مع ضمك والقادسية مع الوحدة والأهلي مع الباطن.

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