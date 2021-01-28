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مدرب العين رابع ضحايا الإقالات بـ دوري محمد بن سلمان
بعد النصر والشباب وضمك

مدرب العين رابع ضحايا الإقالات بـ دوري محمد بن سلمان

2021/01/28
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مدرب العين رابع ضحايا الإقالات بـ دوري محمد بن سلمان سكيبه مدرب العين السابق - المصدر حساب العين في تويتر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 فيتوريا أول المُقالين بـ دوري محمد بن سلمان
2 6 مباريات يومي السبت والأحد

أصبح المدرب الألماني مايكل سكيبه مدرب العين السابق، رابع مدرب تتم إقالته في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وكان مجلس إدارة العين أعلن مساء اليوم الخميس عن إقالة المدرب سكيبه بسبب تراجع نتائج الفريق، كان آخرها الخسارة من الباطن أول أمس الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة.

فيتوريا أول المُقالين بـ دوري محمد بن سلمان

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق أول ضحايا تراجع النتائج بدوري المحترفين، بعد التعادل مع ضمك بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة، بينما كان المدرب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك ثاني المُقالين، والمدرب الثالث كان البرتغالي بيدرو كايشينا مدرب الشباب السابق الذي تمت إقالته بعد خروج الليث من البطولة العربية.

روي فيتوريا مدرب النصر السابق
روي فيتوريا مدرب النصر السابق

وكان العين خسر أول أمس الثلاثاء من فريق الباطن بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل العين حاليًا المركز الـ16 والأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط.

وسيلعب العين يوم الخميس المقبل مع نادي الاتفاق بالجولة السابعة عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

6 مباريات يومي السبت والأحد

وستنطلق مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين يوم السبت 30 يناير بثلاث لقاءات حيث سيلعب الفيصلي مع التعاون، وأبها مع الشباب والاتفاق مع الاتحاد.

مدرب الشباب
كايشينا مدرب الشباب السابق

ويُقام يوم الأحد المقبل 3 مباريات ضمن مباريات الجولة الـ16 حيث يلعب الرائد مع ضمك والقادسية مع الوحدة والأهلي مع الباطن.

نور الدين بن زكري
نور الدين بن زكري المدير الفني السابق لضمك

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