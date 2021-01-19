مدرب القادسية : التعادل نتيجة عادلة ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب نادي القادسية، التونسي يوسف المناعي، رضاه عن التعادل ضد الفتح اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب القادسية يؤكد أن التعادل عادل:

وقال يوسف المناعي خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “التعادل عادل بين الفريقين، فقد تقاسمنا الأفضلية في المباراة، بواقع شوط أول لنا وثاني لهم”.

وتابع: “تراجعنا كثيرًا في الشوط الثاني، وتحصلوا على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة؛ بسبب قلة تركيز من لاعبينا، سجل منها الفتح هدف التعادل، لم نتوقع ركلة الجزاء في مثل هذا التوقيت”.

وأضاف: “كنا نخسر الكرة كثيرًا، لذلك كان الحل بإشراك أحمد الفريدي الذي لديه القدرة على امتلاك الكرة وتمريرها بشكل صحيح، وقام بواجبه خلال الفترة التي تواجد بها، وسنحت لنا فرص لم نستثمرها كما يجب”.

واختتم مدرب نادي القادسية تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كان هناك تسرع في الهجمات المرتدة السريعة في آخر 15 دقيقة، ولكن هذه إمكاناتنا، ولو كنا نمتلك إمكانات أفضل لصنعنا الفارق”.

الفتح يخطف التعادل:

ولعب القادسية ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق خليفة الدوسري، وتعادل تي فريدي.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق القدساوي رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح صاحب المركز العاشر.

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