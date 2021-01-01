مدرب النصر: أعد الجماهير بعودة الفريق للبطولات

المواطن - محمد سمعه

وعد الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لنادي النصر، جماهير العالمي بعودة الفريق للبطولات، وذلك بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 3-2 في الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث هورفات قائلًا: “قدمنا شوطًا أول مميزًا ضد الفيصلي، ورغبتنا كانت تسريع اللعب والفريق يعاني من مشكلة نفسية، وهذا كان السبب وراء تراجع النتائج”.

مدرب العالمي يعشق التحديات

وتابع هورفات: “أنا مدرب عاشق للتحديات وأعد الجماهير بعودة العالمي لمكانه الطبيعي”.

وفي وقت سابق، فجر الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد مفاجأة بشأن ركلة الجزاء المحتسبة ضد مايكون لاعب النصر في مباراة الفيصلي.

وقال عبدالرحمن الزيد للقنوات الرياضية السعودية إن احتساب ركلة الجزاء ضد اللاعب البرازيلي كان قرارًا صحيحًا.

العضو الذهبي لـ النصر يسخر من ركلة الجزاء

وفي وقت سابق، سخر عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، من قرار الحكم فيصل البلوي باحتساب ركلة جزاء ضد مايكون.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة جاءت في وجه اللاعب البرازيلي، وليس في يده، لكن الحكم أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وغرد بغلف قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل، اليد تُصبح ركبة، والوجه يُصبح يدًا، لنا الله، فهو معنا”.

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