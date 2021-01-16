مدرب الهلال عن الحكم ماجد الشمراني: ما فعله معيب !

المواطن - محمد سمعه

انتقد رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، الحكم ماجد الشمراني، واصفًا تصرفه بعدم احتساب ركلة جزاء للأزرق في مباراة الأهلي بـ المعيب.

#الديوانيه

رازفان – مدرب #الهلال:

قرار الحكم في لقطة صالح الشهري "معيب" والمعيب أكثر أنه ذهب إلى الفار ولم يحتسب ركلة جزاء.. شيء لا يصدق ويجعل الشخص يخرج عن طوره.. إلى مباراة اليوم "لا نستطيع التحمل".#الاهلي_الهلال pic.twitter.com/54lmcOltNW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 15, 2021

وتحدث لوشيسكو قائلًا للقناة الرياضية السعودية: “قرار الحكم في لقطة صالح الشهري (معيب) والمعيب أكثر أنه ذهب إلى الفار ولم يحتسب ركلة جزاء.. شيء لا يصدق ويجعل الشخص يخرج عن طوره.. إلى مباراة اليوم لا نستطيع التحمل”.

وقال مدرب الزعيم للحكم بعد نهاية اللقاء: “أنت ظلمتنا في ركلة جزاء، وذهبت لتشاهدها وتعلم أنها ركلة جزاء لكنك لست شجاعًا لاحتسابها”.

رد فعل حكم المباراة بعد قول لوشيسكو:

وعلى الفور كان رد فعل حكم مباراة الأهلي والهلال، هو إشهار البطاقة الصفراء في وجه لوشيسكو قبل خروجه من أرضية الملعب.

ودفع المدرب رازفان لوشيسكو بالمهاجم صالح الشهري، حيث تعرض للعرقلة من قبل اللاعب الصربي فيجسا لاعب الأهلي وسط مطالبات بركلة جزاء للزعيم، لكن الحكم ماجد الشمراني أقر باستكمال اللعب بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

الهلال يتعادل للأسبوع الرابع على التوالي:

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ليتعادل الهلال للأسبوع الرابع تواليًا ويُصبح رصيده 26 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الأهلي 23 نقطة في المركز الثالث.

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