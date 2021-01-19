مدير صحة عسير يُكرم الممرضة أسرار منقذة الطفلتين من الغرق

المواطن - حسن عسيري - أبها

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بمكتبه يوم أمس، الممرضة أسرار إبراهيم حسن أبو راسين، ونقل لها شكر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة على جهودها المُشرفة في إنقاذ طفلتين – بفضل الله – من الغرق والمساهمة في تقديم الإسعافات الأولية لهما.

شجاعة الممرضة أسرار

وقال عسيري خلال الاستقبال: “إن ما قامت به الممرضة أسرار هو جُهدٍ مُقدر وعمل مُشرف، وإن ذلك لأمرُ يستحق كل التقدير والثناء، ويعكس الحس النبيل الذي تتمتع به وهو محل فخرنا واعتزازنا ويجسد إخلاصها وتفانيها في أداء رسالة التمريض المهنية العظيمة التي لا يقيدها زمانٌ أو مكان “.

عقب ذلك كرّم مدير صحة عسير، فنية التمريض أسرار أبو راسين، سائلًا المولى القدير لها دوام التوفيق والسداد.

إنقاذ الطفلتين من الغرق

الجدير بالذكر بأن الممرضة أسرار أبو راسين، والتي تعمل في القطاع الصحي بمحافظة خميس مشيط قد ساهمت – بفضل الله – في إنقاذ طفلتين من الغرق في أحد الشواطئ وقدمت لهما الإسعافات الأولية وتابعت حالتيهما الصحية حتى وصولهما للمستشفى واستقرار حالتيهما.

حضر التكريم، المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق فلقي ومدير التمريض بصحة عسير مسفر مانع اليامي.

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