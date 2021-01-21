مذكرة تعاون بين ساما والموارد البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال

المواطن - الرياض

أبرم البنك المركزي السعودي “ساما” مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق 20 / 01 / 2021م مذكرة تعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك في خطوة تأتي تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً لخطة العمل الخاصة بها، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15 / 01 / 1440هـ.

ووقّع المذكرة عن “ساما” وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، بينما وقّعها عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد.

هدف مذكرة التعاون:

ويسعى البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهتين، إلى جانب العمل على تعزيز تقديم الخدمات المالية للجهات غير الهادفة إلى الربح التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية.

كما يستهدف الطرفان بموجب مذكرة التعاون تسهيل تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية، والتعاون في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتمكين القطاع غير الربحي من حشد وتنويع الموارد، وإنفاقها بما يتفق مع سلامة النظام المالي.

تعزيز التعاون بين ساما والموارد البشرية:

كذلك تتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مجال تدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ما بين البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجالات المشتركة، وأيضاً الجهات الخاضعة لإشراف الجهتين.

شارك الخبر