مرشح بايدن لوزارة الدفاع: سلوك إيران يزعزع الاستقرار في المنطقة

المواطن - متابعة

أكد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوزارة الدفاع، لويد أوستن، أن سلوك إيران يزعزع الاستقرار في المنطقة.

بايدن يدعو للصلاة:

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب زعماء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين إلى المشاركة معه في صلاة صباح الأربعاء، في واشنطن قبل حفل تنصيبه، بحسب مصادر مقربة من بايدن.

ووافق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي كان حتى الآونة الأخيرة أحد أقرب حلفاء ترامب، على المشاركة في هذه الصلاة في كاتدرائية القديس متى، وفق ما أعلن مكتبه.

ووُجّهت الدعوة أيضًا إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي.

تنصيب بايدن رئيسًا:

وانتُخب بايدن الكاثوليكي ، البالغ 78 عامًا، في 3 نوفمبر رئيسًا للولايات المتحدة، واعدًا بتحقيق مصالحة في أمريكا التي كانت منقسمة جدًّا خلال عهد دونالد ترامب.

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