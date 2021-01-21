مرضى القولون العصبي يُنصحون بتناول هذه الفواكه

المواطن - محمد داوود - جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر العبدالله، مرضى القولون العصبي بالحرص على تناول الفواكه؛ إذ إن ذلك يساعد على تهدئة القولون، كما يعزز عمل الجهاز الهضمي في الجسم.

فواكه ينصح بتناولها

وقالت في تصريحات لـ” المواطن“، إن أهم الفواكه التي ينصح بها مرضى القولون العصبي هي:

⁃ الموز، الذي يحفز نمو البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء، وبالتالي تحسن أعراض القولون العصبي مثل: الإسهال، والإمساك والانتفاخ.

⁃ العنب، إذ تساعد الألياف والماء الموجودين في العنب في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، والتقليل من الإصابة بالإمساك.

⁃ التوت الأزرق، ويحتوي على كميات كبيرة من الألياف مما يساعد في منع حدوث الإمساك، وتنظم حركة الجهاز الهضمي.

⁃ الأفوكادو، وتعد من الفواكه ذات المحتوى العالي بالألياف التي تساهم في تخفيف أعراض القولون العصبي.

⁃ الفراولة، وتتميز بالمحتوى العالي من الألياف، حيث تشكل الألياف 26% من محتوى الكربوهيدرات بالفراولة.

⁃ البابايا، ويحسن المحتوى العالي من الماء الموجود في البابايا من عمل الجهاز الهضمي من خلال تقليل الانتفاخ، ومنع حدوث الإمساك.

⁃ الكيوي، ويعد علاج للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المرتبط بالقولون العصبي.

فواكه لا ينصح بها

أما الفواكه التي لا ينصح بها كثيرًا فهي، التفاح، الإجاص، البطيخ، عصائر الفواكه، قشور الفواكه؛ إذ يُنصح مرضى القولون العصبي بتقشير الفواكه قبل تناولها، بعض الحمضيات.

المجففة غير مناسبة

وعن تناول مرضى القولون العصبي الفواكه المجففة قالت: الفواكه المجففة تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز الطبيعي، وهذا السبب يجعلها خيارًا غير مناسب لمرضى القولون العصبي؛ لأنها تسبب بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها منها عدم القدرة على هضم اللاكتوز.

نظام صحي ورياضة

وأكدت الدكتورة جواهر في ختام حديثها أنه في بعض الأحيان يتم علاج القولون العصبي بالأدوية، ولكن التغيير في النظام الغذائي هو أول شيء يجب اتباعه؛ وذلك من خلال اتباع أسلوب حياة صحي مع نظام غذائي قليل الدسم وممارسة الرياضة وتجنب التدخين.

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