مركز أداء يُثري المعرفة لـ 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام

المواطن - الرياض

قدم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تنفيذ حزمة من البرامج التي تُعنى بتأهيل الكوادر البشرية في مجال إدارة وقياس الأداء خلال عام 2020م والتي استهدفت منسوبي الأجهزة العامة من وزارات وهيئات والمراكز في عدد من مناطق المملكة.‎

مركز أداء وإثراء المعرفة

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود، أن الدعم المتواصل الذي يلقاه المركز من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – قد أثمر عن استكمال المركز لمهامه، مشيدًا في الوقت ذاته بدعم معالي رئيس مجلس إدارة مركز «أداء» وأعضاء المجلس الذي يُسهم في تنفيذ برامج التمكين.

نشر برامج التمكين

وأشار القعود، أنه في سبيل نشر برامج التمكين التي ينفذها المركز، استفاد نحو 133 ألف مستفيد خلال خمسة أعوام الماضية، قُسمت بين حضور 14 ألف متدرب للبرامج والخدمات التدريبية المباشرة، في حين سجل نحو 119 ألف مستفيد من برامج التدريب الإلكتروني.

‎وقال المهندس القعود، إن المركز اعتمد تقديم دورات تدريبية عبر «منصة إثرائي» بالتعاون مع معهد الإدارة العامة؛ وذلك في سبيل نشر المعرفة بإدارة وقياس الأداء، من خلال إدراج برنامج إدارة التغيير في المنصة، مشيرًا إلى وصول نسبة الرضا عن البرنامج التدريبي إلى 94 في المائة، كما يجري العمل على إضافة محتويات تدريبية أخرى.

ثقافة قياس الأداء

وأفاد القعود أن البرامج التدريبية تتنوع ما بين تدريب مباشر وإقامة محاضرة الأداء، إذ يتناول التدريب المباشر مجالات الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستراتيجية، في حين تتطرق محاضرات الأداء إلى نشر ثقافة الأداء عبر استعراض المفاهيم الأساسية لمؤشرات الأداء الرئيسية وتوحيد المصطلحات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.‎

وبيّن مدير عام المركز، أن الهدف من تلك البرامج التدريبية يتمثل في تعزيز الارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة العامة، وتطوير قدرات منسوبي الأجهزة العامة، إضافة إلى نقل الخبرات العالمية وأحدث الاتجاهات في مجالات قياس الأداء وإدارته.‎

برنامج رواد الأداء

وفيما يتعلق ببرنامج رواد الأداء، نوه المهندس القعود، أن البرنامج قد عُقد مرتين خلال العام الماضي 2020، بحضور 71 جهة حكومية، ويستعرض البرنامج تجربة الجهات الحكومية في مراجعة الاستراتيجية، وتحسين الأداء، وتخطيط تجربة المستفيد.

‎وأكد في ختام تصريحاته أن برامج التمكين التي ينفذها المركز تعزز من مهارات الكوادر البشرية التي يتم تدريبها، وتعمل على تطوير قدراتهم عبر أحدث الوسائل والمناهج العلمية والتدريبية المتقدمة، مع التطرق إلى المعارف والمهارات اللازمة لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، والاستفادة منها في الجوانب العملية، لافتًا إلى استكمال المركز لتنفيذ برامج التمكين والمهام الأخرى المنوطة به.

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