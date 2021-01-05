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مركز إعلامي متكامل لتغطية القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان
لنقل فعاليات القمة لشعوب المنطقة والعالم أجمع

مركز إعلامي متكامل لتغطية القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

2021/01/05
الساعة 11:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مركز إعلامي متكامل لتغطية القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان
المواطن - الرياض

سخرت السعودية منذ وقت مبكر كامل طاقتها وإمكاناتها لإنجاح القمة الخليجية التاريخية الحادية والأربعين في العلا.

وكان الجانب الإعلامي حاضراً وبقوة للتحضير للقمة ونقل فعالياتها لشعوب المنطقة والعالم أجمع، حيث تم تجهيز مركز إعلامي متكامل مجهز بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا والتقنيات لنقل فعاليات القمة الخليجية.

مركز إعلامي متكامل لقمة الخليج 7

ومن المقرر أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

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