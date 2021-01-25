المواطن - تبوك

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل والدها.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، فقد تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية بتبوك.

وأضاف مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم توفير الحماية اللازمة لها وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء”.

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، فقد تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بتبوك، وتوفير الحماية اللازمه لها وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) January 25, 2021

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