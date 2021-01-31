مروان حمدي وسر عدم انضمامه إلى الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انضم مروان حمدي إلى نادي الزمالك رسميًّا، قادمًا من صفوف فريق مصر المقاصة، بعدما ارتبط اسمه خلال فترة سابقة بالانتقال إلى الأهلي قبل أن تفشل الصفقة.

حمدي زمالكاويًّا رسميًّا :

وأعلن نادي الزمالك، مساء أمس السبت، عن تعاقده رسميًّا مع مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد الموافقة على رحيل مصطفى محمد.

وكان مصطفى محمد قد أصر على الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تلقيه أكثر من عرض، وغاب عن التدريبات؛ ما دفع الإدارة للموافقة على احترافه في صفوف غلطة سراي التركي.

مروان حمدي والانضمام إلى الأهلي :

وكاد مروان حمدي أن ينضم إلى صفوف النادي الأهلي عام 2018، حيث كان يرغب في التعاقد مع عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة مع فريق 20 عامًا، على أن يتم تصعيدهم بعد ذلك إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وتعاقد النادي الأهلي آنذاك مع عمار حمدي، محمد فخري ومحمود الجزار، وكان مروان حمدي من أبرز المرشحين للانضمام إليه، إلا أنه الحظ حرمه من الانتقال إليه، بسبب شهر نصف فقط، حيث إنه مواليد 15 نوفمبر 1996.

وسبق أن صرح المهاجم المنتقل حديثًا إلى الزمالك، بأنه كانت هناك فرصة للانتقال إلى الأهلي، ولكن الأمر لم ينجح لأن إدارة الشياطين الحمر كانت ترغب في التعاقد مع لاعب مواليد 1997، في حين أنه تخطى سن الشباب.

وخرج حمدي إعارة بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، وظهر معه بشكل مميز، ليعود إلى مصر المقاصة مجددًا، ويبدأ رحلة تألق وينضم إلى المنتخب المصري بقيادة حسام البدري، قبل أن يوقع لنادي الزمالك رسميًّا.

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