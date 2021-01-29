المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الجمعة، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ.

تفاصيل المزاد العلني:

وأوضحت الجمارك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المزاد سيقام بعد غد الأحد، في العاشرة صباحًا بجمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، وسيشمل بضائع منوعة، فيما يشترط للدخول في المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله، مع إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

إخراج البضاعة خلال 5 أيام:

وكذلك يجب على المشتري إخراج البضاعة خلال 5 أيام من المزاد العلني، وسيتم احتساب أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مشددةً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حسب توجيهات وزارة الصحة.

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