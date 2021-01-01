مسؤول أمريكي: مؤشرات على هجوم إيراني محتمل بالمنطقة

المواطن - متابعة

قال مسؤول أمريكي: إن بلاده حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أو المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأضاف المسؤول الجمعة أن الإدارة الأمريكية تأخذ هذه التحركات على محمل الجد بعدما اعترف بصعوبة التأكد من نوايا إيران، مشيرًا إلى أنها قد تكون غير متوقعة في بعض الأحيان.

وربط المسؤول الأمريكي بحسب تلفزيون “إن بي سي” المؤشرات التي تم الوصول إليها باحتمالية تفكير النظام الإيراني بإلحاق الضرر في المصالح الأمريكية، مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والذي لقي حتفه بغارة جوية أمريكية في بغداد قبل نحو عام، بحسب “سكاي نيوز”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد وجه تهديدًا جديدًا إلى الولايات المتحدة، قبيل الذكرى الأولى للضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني في العراق.

والجمعة، قال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في منصبه: إن مقتل العسكري الأبرز في إيران في هجوم أمريكي “لن يثني طهران عن المقاومة”، في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب ذكرى الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة.

وقتلت الولايات المتحدة القائد السابق لفيلق القدس في الثالث من يناير 2020 قرب مطار بغداد، وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أمريكية بالمنطقة.

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