مشاهد صادمة .. المتظاهرون المؤيدون لترامب في مبنى الكابيتول

المواطن - عمر رأفت - الرياض

اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

وتجددت الاشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترامب، واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

تهديدات ترامب:

وكان قال الرئيس الأمريكي: إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهوري، ساخرًا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسؤولين لقلب نتيجة الانتخابات.

وكان ترامب هدد بتعرض الولايات المتحدة للدمار في حالة عدم فوزه بالانتخابات، مطالبًا أنصاره بالزحف نحو مبنى الكونجرس.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره بواشنطن: يجب أن نقوم بتصويب الأمور لتفادي دمار الولايات المتحدة.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حدة، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع في التصويت الشعبي على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهوري ما زال يدعي بالباطل أن هناك تزويرًا على نطاق واسع وأنه الفائز.

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