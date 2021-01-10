مشكلة تواجه الهلال بعد التعاقد مع حمد اليامي

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي الهلال في الفترة الأخيرة مع اللاعب حمد اليامي ظهير أيمن نادي القادسية لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم المقبل 2021/2022.

وجاء تعاقد الأزرق مع اليامي لتدعيم صفوف الدفاع والجبهة اليمنى للفريق الأول بلاعب شاب، خاصة أن عمره حاليًا هو 22 عامًا.

ويواجه الهلال مشكلة حاليًا وهي رفض القادسية التفريط في اليامي خلال فترة انتقالات يناير، حيث أكد فارس الشرقية لـ الهلال أن اللاعب سيكون ملكًا لـ بطل آسيا 2019 بدءًا من الموسم المقبل، وليس في النصف الثاني من الموسم الحالي.

عدم قدوم حمد اليامي في يناير يصنع هذه المشكلة !

وتُعد هذه مشكلة للمدرب رازفان لوشيسكو خاصة أنه في حال غياب محمد البريك للإصابة أو للإيقاف، فسيواجه لوشيسكو مشكلة في تحديد البديل.

وكان المدرب التونسي يوسف المناعي المدير الفني لنادي القادسية رفض بشكل نهائي التفريط في حمد اليامي خلال ميركاتو يناير؛ نظرًا لاحتياج الفريق له في الفترة المقبلة من الموسم الحالي وفقًا لـ صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأكد المناعي على أنه لن يُمانع رحيل اليامي إلى الهلال مع نهاية موسم 2020/2021.

الهلال يُراقب لاعبًا برازيليًا

في سياق آخر، يُخطط الهلال لضم البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق وفقًا للتقارير الصحفية، خاصة أن النصر انسحب من التفاوض على ضم الصفقة، وذلك بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبلة بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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