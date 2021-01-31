مشكلة في برشلونة بعد تسريب تفاصيل عقد ميسي

المواطن - محمد سمعه

تسبب تسريب تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني، في وضع النادي في موقف حرج أمام الرأي العام في إقليم كتالونيا بسبب القيمة المالية الخرافية التي يحصل عليها اللاعب الأرجنتيني.

وكانت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت صباح اليوم الأحد أن اللاعب الأرجنتيني حصل على 555 مليون يورو خلال آخر 4 سنوات من إدارة برشلونة رغم الأزمة الاقتصادية التي عانى منها النادي نتيجة فيروس كورونا.

برشلونة يرد على تسريب عقد ميسي

وبسبب هذا الأمر فإن برشلونة أصدر بيانًا اليوم عبر موقعه الإلكتروني نفى فيه مسؤوليته عن تسريب عقد اللاعب الأرجنتيني مضيفًا أن ما فعلته صحيفة الموندو ديبورتيفو سوف يتسبب في نزع الثقة بين إدارة النادي الكتالوني وميسي.

وأكد البارشا في بيانه على أنه سيتخذ إجراءً قانونيًا ضد صحيفة الموندو، بعد تسريب عقد اللاعب الأرجنتيني للرأي العام، خاصة أن النادي أكد على أن تكاليف العقد أمر سري بين اللاعب الأرجنتيني وناديه.

النجم الأرجنتيني يتوعد رئيس برشلونة السابق

وكانت صحيفة الماركا الإسبانية قالت إن محامي اللاعب الأرجنتيني سيتقدم بشكوى ضد جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة السابق وكارليس توسكيتس رئيس برشلونة الحالي و 2 آخرين مسؤولين عن تسريب عقد ميسي لصحيفة الموندو.

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