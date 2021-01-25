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مصادر “المواطن”: إيداع بدل الزِي والحقيبة المدرسية للأسر الضمانية

مصادر “المواطن”: إيداع بدل الزِي والحقيبة المدرسية للأسر الضمانية

2021/01/25
الساعة 2:04 مساءً
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مصادر “المواطن”: إيداع بدل الزِي والحقيبة المدرسية للأسر الضمانية وزارة الموارد البشرية
المواطن - الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي إيداع بدل الحقيبة المدرسية والزِّي المدرسي للفصل الدراسي الثاني صباح اليوم الاثنين.

وعلمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن مقدار البدل 120 ريالاً لكل طالب وطالبة من الأسر الضمانية.

تفاصيل صرف دعم الحقيبة والزي

الجدير بالذكر أنه يتم صرف دعم الحقيبة والزي المدرسي لمرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد للطلاب المشمولين في الضمان بشرط أن يكون العمر من 6 – 18 سنة ، ولا يشمل لمن هم تحت صفة العجز المؤقت.

ويعتبر برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.


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    ‎تعليق واحد

    1. غير معروف

      دعم الطالب مبلغ ١٢٠ ميكفي اسبوع لشحن النت المفروض يالغى وللا يذكر

      ‎رد

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