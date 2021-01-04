مصر تغلق 10 طرق رئيسية في جميع المحافظات

المواطن - متابعة

أغلقت السلطات المصرية، أمس الأحد، 10 طرق رئيسية في جميع المحافظات؛ بسبب كثافة الضباب على تلك الطرق، والتي أسفرت عن وقوع حوادث مروعة الأسبوع الماضي.

ومن أبرز الطرق التي تم إغلاقها، الإسكندرية الصحراوي، ومحور شبرا- بنها الحر، وطريق الكريمات الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق السويس في الاتجاهين، وكذلك طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وتشهد مصر عملية إغلاق واسعة للطرق السريعة، على خلفية تزايد حوادث السير خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب كثافة الضباب “الشبورة المائية” في الصباح الباكر، حسبما كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اللواء هشام طاحون.

شارك الخبر