مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية تنفيذًا لبيان العلا

أعلنت وزارة الخارجية في مصر اليوم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر؛ وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق العلا الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية التي استضافتها المملكة مؤخرًا.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة بدءًا من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات.