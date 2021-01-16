مصور بريطاني يجسد جمال وروح السكان الأصليين من جميع أنحاء العالم

المواطن – ترجمة : عمر رأفت

كشف مصور بريطاني سلسلة من الصور المذهلة للقبائل الأصلية حول العالم؛ لتسليط الضوء على التهديدات التي يواجهونها في العالم الحديث.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، جسد جيمي نيلسون، 53 عامًا، الجمال الطبيعي الخام لأفراد القبائل الذين يرتدون الزي التقليدي، والعديد منهم بطلاء وجه متقن وأغطية رأس غير عادية.

لقطات خرافية:

سافر نيلسون عبر كينيا والإكوادور وتايلاند والسودان والصين وبابوا غينيا الجديدة لبدء مشروعه بخصوص السكان الأصليين قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

وقال: “أعتقد أنه من المذهل مدى قربك من هؤلاء الناس دون التحدث إليهم، نحن نتحدث لغات مختلفة، ولكن لا يبدو أن هذا مهم بالنسبة لهم، نحن كلنا سواسية”.

أسرار خفية:

وأظهرت الصور العديد من السيدات من قبائل مختلفة مثل المكسيك، من قبيلة الزابوتيك في المكسيك، ويعود تاريخ حضارتهم إلى حوالي 2500 قبل الميلاد، وقد غزاهم الإسبان في القرن السادس عشر.

فيما كان هناك سيدة أخرى من امرأة من قبيلة جزيرة ماركيساس في شمال بولينيزيا الفرنسية، ويقال: إن القبائل المتحاربة باستمرار قامت أحيانًا بتفكيك أعدائها في العصور القديمة.

وهناك امرأة من قبيلة هولي في بابوا غينيا الجديدة ترتدي شبكة سميكة من القماش ووجهها مطلي باللون الأبيض.

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