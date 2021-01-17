مصير الحكم ماجد الشمراني بعد أزمة لقاء الهلال والأهلي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الحكم السعودي ماجد الشمراني لإدارة مباراة جديدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعدما أدار مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ13 من الدوري التي شهدت أزمة بينه وبين المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم.

وكان الشمراني دخل في نقاش حاد مع المدرب الروماني لوشيسكو حيث جاء الأخير له وانتقده، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لـ الهلال ضد الأهلي في الدقيقة الـ92 من عمر المباراة.

وسيقود الشمراني مباراة النصر والوحدة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين وفقًا لـ صحيفة ” الرياضية”، وذلك بعد أن أشادت لجنة الحكام برئاسة الإسباني فيرناندو تريساكو بأداء الحكم الشمراني في لقاء الأهلي والهلال الأخير.

العقوبة المتوقعة على مدرب الهلال

وفي وقت سابق، توقع الخبير القانوني محمد الديني العقوبة التي تنتظر لوشيسكو بعد حديثه الحاد مع الحكم ماجد الشمراني حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : “حددت المادة 49 فقرة 2 من لائحة لجنة الانضباط عقوبة لأي شخص يقوم بسلوك مسيء تجاه مسؤولي المباراة بالإيقاف لمباراتين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، والإيقاف 3 مباريات للاعتداء أو محاولة الاعتداء على مسؤول المباراة وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال”.

ماذا قال لوشيسكو عن الحكم ماجد الشمراني ؟

وتحدث لوشيسكو قائلًا للقناة الرياضية السعودية عن الحكم بعد المباراة: “قرار الحكم في لقطة صالح الشهري (معيب) والمعيب أكثر أنه ذهب إلى الفار ولم يحتسب ركلة جزاء.. شيء لا يصدق ويجعل الشخص يخرج عن طوره.. إلى مباراة اليوم لا نستطيع التحمل”.

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