مطالبة باستمرار أحمد حجازي في الاتحاد حتى الاعتزال

يقدم المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أداءً إيجابيًا وذلك منذ انضمامه للعميد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.
وطالب محمد نجار عضو شرف في العميد باعتزال أحمد حجازي في جدران النادي مضيفًا أن الفريق الكروي الأول بحاجة لمهاجم هداف خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “الرياض”.
وأكد نجار على أن انضمام أحمد حجازي للعميد أحد أهم مكاسب إدارة أنمار الحائلي.
يذكر أن الاتحاد سيواجه اليوم، مواطنه الشباب في إياب دور الـ4 في البطولة العربية، حيث يسعى العميد للفوز أو التعادل السلبي، من أجل الوصول إلى نهائي البطولة العربية ومواجهة الفائز من مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.
التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد
وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن العبود، غاري رودريغيز، فهد المولد، رومارينيو”.
أما التشكيل المتوقع لفريق الشباب فسيكون مكونًا من: “زيد البواردي، إيغور، أحمد شراحيلي، متعب الحربي ومحمد سالم، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، تركي العمار ونواف العابد والبرتغالي فابيو مارتينيز وعبدالله الحمدان”.
موعد مباراة العميد والشباب
وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وستنقل قناة أبو ظبي الرياضية HD 1 أحداث مباراة الاتحاد ضد الشباب، حيث يحتاج العميد للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق من أجل العبور إلى الدور النهائي في البطولة العربية.