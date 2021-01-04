مطالبة باستمرار أحمد حجازي في الاتحاد حتى الاعتزال

المواطن - محمد سمعه

يقدم المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أداءً إيجابيًا وذلك منذ انضمامه للعميد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

وطالب محمد نجار عضو شرف في العميد باعتزال أحمد حجازي في جدران النادي مضيفًا أن الفريق الكروي الأول بحاجة لمهاجم هداف خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “الرياض”.

وأكد نجار على أن انضمام أحمد حجازي للعميد أحد أهم مكاسب إدارة أنمار الحائلي.

يذكر أن الاتحاد سيواجه اليوم، مواطنه الشباب في إياب دور الـ4 في البطولة العربية، حيث يسعى العميد للفوز أو التعادل السلبي، من أجل الوصول إلى نهائي البطولة العربية ومواجهة الفائز من مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن العبود، غاري رودريغيز، فهد المولد، رومارينيو”.

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