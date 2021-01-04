معارض أردوغان الأبرز أنجح رئيس بلدية في تركيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تم اختيار رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، ليكون أنجح رئيس بلدية للمدن الكبرى في تركيا، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة سونار لاستطلاعات الرأي.

وأفادت صحيفة جمهوريت أن عمدة حزب الشعب الجمهوري حصل على 56.4% من الأصوات من سكان إسطنبول في الاستطلاع الذي أجري في أكثر من 20 مدينة تركية في الفترة بين 1 نوفمبر و27 ديسمبر.

رئيس البلدية الأنجح:

أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أصبح مشهورًا على المستوى الدولي بعد الانتخابات المحلية لعام 2019 في أكبر مدينة في تركيا.

فيما احتل رئيس بلدية أرضروم شرقي تركيا من حزب العدالة والتنمية، محمد سيكم، المركز الثاني في الاستطلاع بنسبة 56.1 %، يليه رئيس بلدية إزمير الغربية، تونش سوير، الذي حصل على دعم 55.6 % من سكان المدينة.

تراجع حزب العدالة والتنمية:

وجاء عمدة حزب العدالة والتنمية في مدينة قوجالي الشمالية الغربية، طاهر بويوكاكين، في المركز الرابع بنسبة 54.7%، وتلاه رئيس بلدية إسكيشهير في وسط حزب الشعب الجمهوري يلماز بويوكيرشين، بدعم 53.8%.

وجاء في الاستطلاع أن عمدة حزب الشعب الجمهوري لأنقرة، منصور يافاش، احتل المرتبة السادسة، بنسبة موافقة بلغت 52.5%.

كان إمام أوغلو قد حصل على المركز الأول في استطلاع رأى حول أنجح رؤساء البلديات في تركيا خلال 2020، بنسبة تصويت 56.4%، نشره مركز “سونار” التركي لاستطلاعات الآراء والأبحاث.

فيما حصل رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري على أعلى 5 نسب تصويت، في هزيمة مدوية لرؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.

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