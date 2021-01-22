مفاجأة سارة تعزز فرص الاتحاد للفوز على النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مفاجأة سارة تعزز من فرصه للفوز على النصر بعد غد الأحد في مباراة مرتقبة بين الفريقين.

غاري يعود من الإصابة ويُشارك بتدريبات الاتحاد:

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز شارك اليوم الجمعة في تدريبات العميد استعدادًا لمواجهة النصر في الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان غاري رودريغيز غاب عن مباريات العميد بالفترة السابقة؛ وذلك بسبب الإصابة.

العميد والنصر يحققان الفوز بالجولة السابقة:

يذكر أن العميد كان فاز على نادي العين في الجولة الـ14 بهدفين مقابل هدف، بينما فاز النصر على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدف.

وفي وقت سابق، أثار الإعلامي والناقد الرياضي جمال عارف الجدل، بعد أن كشف تسريب خبر عن نادي الاتحاد قبل مواجهته المرتقبة ضد نادي النصر.

وغرد عارف قائلًا اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر”: “لماذا يحدث تسريب في أخبار تقديم مكافأة للاعبي العميد في مباراتي الهلال والنصر تحديدًا، رغم أن الإدارة تقدم مكافأة الفوز في كل المباريات، والسؤال الأهم، من يُسرب وينشر هذه الأخبار ويركز على توزيعها ونشرها قبل كل مباراة مع هذين الناديين؟! ابحثوا عن المستفيد!!”.

شارك الخبر