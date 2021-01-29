مفاجأة سارة في تدريبات النصر قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مفاجأة سارة وذلك قبل مواجهة الهلال غدًا السبت بنهائي كأس السوبر السعودي.

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن اللاعب بيتي مارتينيز عاد للمشاركة في تدريبات العالمي استعدادًا لمواجهة الهلال بعد أن هدد بصنع أزمة بسبب رواتبه المتأخرة.

مايكون يغيب عن النصر:

وسيغيب عن لقاء العالمي والهلال، اللاعب البرازيلي مايكون بعد أن طلب فسخ عقده نتيجة تأخر رواتبه عن آخر 3 أشهر.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء الغد، كما ستُنقل على القناة الرياضية السعودية الأولى.

وزير الرياضة يرعى السوبر السعودي:

ويرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مباراة الهلال ضد النصر في بطولة السوبر. وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة: “حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات ولله الحمد بدعم سخي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، ومنها الدعم الحكومي السخي للأندية الرياضية، الذي ساهم في تطبيق إستراتيجية دعم الأندية، إضافة إلى تنفيذ أنظمة جديدة الحوكمة، فضلًا عن البرامج التطويرية على كافة مستويات الفئات السنية، والتي ستساهم- بإذن الله- في صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه”. واختتم سموہ تصريحه قائلًا: “كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء الكبير، لتقديم مستوى مشرف، يعكس الصورة الفنية المميزة التي وصلت إليها كرة القدم في بلادنا الغالية خلال السنوات الماضية، وما تحظى به من متابعة كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية”.

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