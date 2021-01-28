مكونات صادمة مستخدمة في تشيكن ماك ناجتس

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

هل سبق لك أن تساءلت عما يوجد في قطع تشيكن ماك ناجتس Chicken McNuggets الخاصة بمطاعم الوجبات السريعة؟ يتكون هذا الطعام من قطع صغيرة من الدجاج، لكنه أيضًا يحتوي على مزيج مذهل من 25 مكونًا مختلفًا يتم معالجة العديد منها أو تغييرها كيميائيًا، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

مكونات تشيكن ماك ناجتس

ومن المكونات الأكثر شيوعًا المستخدمة في صنع وجبة تشيكن ماك ناجتس هي زيت الكانولا والذرة وفول الصويا وزيت فول الصويا المهدرج، وهذه الزيوت ليست ضارة بصحتك فحسب، بل إن معظمها مصنوع أيضًا من المحاصيل المعدلة وراثيًا.

وأسوأ جزء في كل هذا هو أن قطع الدجاج تحتوي أيضًا على مواد كيميائية صناعية، والعنصر الأكثر إثارة للقلق فيها هو ما يُعرف بـ بوتيل هيدروكينون ثلاثي أو TBHQ، وهو مشتق من البترول الذي يتم رشه مباشرة على الطعام للمساعدة في الحفاظ على نضارته ومنع تغير لونه أو نكهته.

وهذا المكون لا يستطيع الجسم هضمه بأي شكل من الأشكال، وفي حين أنه يصيب الفرد بالمرض بشكل فوري إلا أنه على المدى البعيد يتسبب في إضعاف الأعضاء والإصابة بالسرطان.

ومن ضمن المكونات الأخرى في هذه الوجبة: فوسفات الصوديوم وفوسفات ألومنيوم الصوديوم، وزيت فول الصويا المهدرج، وحمض الستريك، ومواد أخرى مثل ثنائي ميثيل بوليسيلوكسان الذي يستخدم في السيليكون، ومستخلص الخميرة المتحلل تلقائيًا الذي يحتوي على مركب الغلوتامات الحرة، وحتى الدجاج فهو من النوع الذي يتم علاجه عادةً باللقاحات والهرمونات والأدوية.

كل هذه المكونات وغيرها، ليس لها تأثير فوري على الجسم، لكنها بالتأكيد سبب من أسباب انتشار الأمراض بين الفئة المدمنة على تناول الوجبات السريعة، لذلك في المرة القادمة التي تفكر فيها في تناول وجبة ماك ناجتس، تعلمها بنفسك حتى تكون بديلًا صحيًا إلى حد ما.

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