ملاك مركبات الدفع الرباعي ينقلون الممارسين الصحيين في إسبانيا

المواطن - ترجمة سعد البحيري

بالرغم من هدوء عاصفة فيلومينا الثلجية التي ضربت العديد من مدن إسبانيا بينها العاصمة مدريد، إلا أن كمية الثلوج الكبيرة التي تساقطت في الساعات الأخيرة في العاصمة تسببت في مشاكل مرورية كبيرة، حيث تم احتجاز العديد من الأشخاص في منازلهم، ولم يتمكنوا من الذهاب إلى أماكن عملهم.

وبحسب صحيفة “mundo deportivo ” أطلق الأشخاص الذين يمتلكون سيارات الدفع الرباعي مبادرة من خلال خدمة تليقرام لنقل العاملين الصحيين إلى المراكز الصحية والمستشفيات في مدريد عاصمة إسبانيا.

وتم إنشاء مجموعة على التليقرام بعنوان “SOS 4X4 Madrid”، يعرض فيها مُلاك المركبات تسهيل تنقل الممارسين الصحيين إلى مقار عملهم، بعدما تسببت عاصفة فيلومينا في إصابة العاصمة بالشلل عمليًا خلال هذه الساعات الأخيرة.

وتتيح هذه الخدمة للأطباء والمسؤولين والعاملين الصحين طلب المساعدة حتى يتمكنوا من الذهاب إلى وظائفهم، وبالتالي يكونون قادرين على منح زملائهم الذين يعملون دون انقطاع منذ يوم الجمعة راحة مؤقتة.

يذكر أنه مع تساقط الثلوج وعدم قدرة البعض على الذهاب إلى المستشفيات ظل الأطباء والممارسون الصحيون يمارسون عملهم في المستشفيات بشكل متواصل حتى لا تحدث كارثة.

ونشر العديد من مرتادي مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق كميات الثلوج التي هطلت على مدريد يومي الجمعة والسبت، فيما اضطر العديد من سكان مدريد إلى السير على الأقدام حتى مقار عملهم بسبب تراكم كميات الثلوج على الطرق، فيما تواصل الجرافات إزالة الثلوج لتسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها.

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