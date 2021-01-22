مليونير أمريكي يعرض جائزة مليون دولار نظير الإجابة عن سؤال واحد !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عرض المليونير ورجل الأعمال الأمريكي، روبرت بيجلو، 75 عامًا، جائزة مقدارها مليون دولار (3.7 مليون ريال)، نظير الإجابة عن سؤال واحد فقط، وهو هل يوجد حياة بعد الموت؟

وبيجلو مشهور بشغفه عن الكائنات الفضائية والفضاء، وهو صاحب معهد بيجلو Bigelow المختص بدراسات الوعي.

شروط الإجابة للحصول على جائزة الـ مليون دولار

وأعلن رجل الأعمال الأمريكي، عن مسابقة في كتابة المقالات للعلماء ذوي السجل الحافل في مجال علم الأعصاب وعلم النفس، ويجب على المشتركين إرسال رسالة مؤلفة من 25 ألف كلمة حلول الأول من أغسطس حول الإجابة.

وستحكم لجنة من الأكاديميين وعلماء الطب على المشاركات، وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الـ مليون دولار في 1 نوفمبر.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن بيجلو مفتونًا بالخوارق وتجارب الخروج من الجسد منذ أن كان طفلًا، ويعتقد أن جده قابل أحد الكائنات الفضائية أثناء القيادة ليلًا بالقرب من لاس فيغاس.

وأدى هوسه إلى استثمار ثروته التي جمعها من العقارات في العلوم، وقال: عندما كان عمري 12 أو 13 عامًا، أردت القيام بشيء مفيد حقًا يتعلق بالفضاء والكائنات الفضائية، لذلك أبرمت عقدًا مع نفسي لدخول المجال عبر أي وسيلة.

ويُذكر أن ثروة بيجلو تبلغ مليار دولار، وهو مؤسس المعهد الوطني لعلوم الاكتشاف عام 1995 لدراسة الظواهر الخارقة واشترى ترخيصًا من وكالة ناسا لبناء أجهزة تتعلق بالفضاء.

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